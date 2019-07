Des cheveux afro naturels et heureux, c’est tout l’objet de la tendance nappy hair qui fait fureur chez les filles branchées. Nappy hair ou Nhappy hair? quelle que soit son appellation, dans cette article, on vous dit tout.

Nappy qu’est-ce que sait?

Le mouvement nappy est la dénomination francophone du natural hair movement né aux États-Unis dans les années 2000. Ce mouvement désigne des femmes noires souhaitant conserver leurs cheveux crépus.

En anglais américain, le mot « nappy » » signifie notamment7 « crépu ». Ce terme est souvent utilisé avec une connotation négative, un terme plus neutre pour traduire le terme crépu est « frizzy ».

De Nappy à Nhappy…

Le cheveu naturel africain a fait l’objet de dénigrement depuis la traite négrière. Des Afro-descendantes se sont par la suite réapproprié positivement le mot nappy, considéré dans les pays francophones comme un rétroacronyme formé de « natural » et de « happy »

Ces femmes, appelées nappy girls ou nappies, abandonnent le défrisage et laissent pousser leurs cheveux au naturel. Leur coupe peut être simple ou bien plus élaborée, par l’adoption, par exemple, de vanilles, de nattes & tresses africaines ou encore de locks.

Comment réussir son Nappy hair?

Cette coiffure d’apparence simple nécessite, en réalité, énormément d’attention et de patience. « Les femmes métisses ou de couleur ont souvent recours au lissage brésilien très tôt pour des questions de goût mais aussi de facilité et parfois parce qu’elles ignorent tout simplement comment entretenir leurs cheveux crépus. Pour avoir un nappy hair, il faut d’abord couper les longueurs lissées de manière radicale », déclare Alexis Rosso, expert Mizani. C’est ce qu’on appelle le big chop, qui consiste à tout couper et donc à passer aux cheveux très courts pour permettre aux frisures naturelles de revenir. La notion de patience entre alors en jeu. Trois options s’offrent aux futures nappy : assumer les cheveux courts et attendre qu’ils repoussent en veillant à bien les hydrater, lisser les cheveux à l’aide d’un lisseur type Steampod qui ne modifie pas chimiquement la fibre ou encore s’adonner au tissage avec des extensions.

Nappy hair: l’entretien

Les cheveux crépus ou très bouclés demandent beaucoup d’eau et de nutrition. « Le cheveu crépu libère moins de sébum. Il est donc primordial de bien nourrir la fibre autant que le cuir chevelu pour éviter que la première ne casse et que le second démange ou produise des pellicules. » A l’état naturel, la fibre capillaire ne laisse pas le produit pénétrer facilement. Il est donc recommandé de nourrir une à deux fois par jour et d’avoir recours à un soin hydratant et nourrissant plus complet une fois par semaine. Notre conseil au quotidien, veillez à respecter ce rituel du soir : nutrition, démêlage et séparation des cheveux à l’aide de tresses vanille, de petits choux ou de bantu knots. Trois étapes essentielles pour gagner du temps au réveil et éviter que l’oreiller n’endommage la fibre fragile. « Même si vous vous occupez quotidiennement de votre chevelure, je vous recommande d’aller une fois par mois dans un salon spécialisé pour un soin adapté à vos besoins », précise le pro.

Nappy hair: quelles coiffures protectrice?

Si vous en avez assez de passer du temps chaque jour à entretenir votre nappy hair, vous pouvez opter pour des coiffures qui vont vous permettre de souffler un peu, tout en protégeant votre chevelure naturelle. Parmi les solutions de repli temporaire, Alexis Rosso préconise les tresses africaines, les tissages réalisés de préférence avec des cheveux naturels ou des lace wigs (des perruques quasi invisibles)… Il existe presque autant de coiffures que d’envies pour sortir un temps du nappy hair sans céder pour autant au lissage chimique.

Are you ready ladies?