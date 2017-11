Le NAS, première pierre de l’entreprise digitale

Technologie : Pour beaucoup d’entreprises, le concept de transformation digitale est encore quelque peu abstrait. Des technologies simples à mettre en œuvre existent pourtant pour les aider à construire leur nouvel environnement numérique.

Et si la transformation digitale commençait par un NAS ? Alors que les entreprises sont assaillies de messages les alertant sur la nécessité de s’adapter à la nouvelle ère numérique, nombreuses sont celles qui ne savent pas par quel bout prendre cette transition. La première brique est pourtant extrêmement simple à déployer. À l’occasion de son événement annuel « Synology 2018 », Synology a donc reposé les bases : collaboration, connectivité et sécurité. Et tout ceci tient dans un NAS.

De la synchronisation à la collaboration

Les professionnels d’aujourd’hui travaillent en mode projet, échangent constamment des fichiers, éditent ensemble les mêmes documents et jonglent entre plusieurs appareils. Il n’est plus seulement question de pouvoir accéder en continu à l’information, mais bien de pouvoir maintenir un lien permanent avec ses collaborateurs. En d’autres termes, la synchronisation ne suffit plus. C’est dans cette optique que le fabricant taïwanais, fort de ses 5 millions de systèmes NAS vendus dans le monde, propose à ses utilisateurs une nouvelle couche collaborative : Synology Drive. Celle-ci permet non seulement d’offrir un point d’entrée unique vers les fichiers pour tous les appareils, grâce à un moteur de synchronisation, mais surtout elle s’accompagne d’une suite collaborative complète. Avec les applications Chat et MailPlus, les professionnels accèdent nativement à toutes les fonctionnalités de l’entreprise digitale : vidéoconférence, sondage, listes de tâches, messagerie partagée, etc. La première pierre est posée.

Wifi : allumez la mèche

Alors que les entreprises adoptent de plus en plus le modèle flex-office et que les salariés sont de plus en plus mobiles, la question de la connectivité est l’autre point clé de la transformation. Le réseau de l’entreprise doit pouvoir les suivre dans leurs déplacements, aussi bien dans les bureaux qu’à l’extérieur. Dans le premier cas, il existe aujourd’hui une technologie extrêmement simple qui permet à la fois d’étendre la couverture d’une connexion wifi à toute l’entreprise, tout en garantissant des débits performants et une grande disponibilité : la topologie mesh. Celle-ci consiste à réaliser un maillage de plusieurs routeurs. Chaque nouveau nœud installé va se connecter à ceux déjà en place pour augmenter la portée du réseau. En cas de panne d’un des nœuds, le réseau se reconfigure automatiquement pour rediriger le trafic sur les autres équipements disponibles. Le tout est géré via une console centralisée. Avec un routeur comme le Synology Mesh Tri-band AC2200, les professionnels sont libres de leurs mouvements. Et pour ceux qui souhaitent poursuivre leur travail de chez eux ou lors d’un déplacement professionnel, la solution VPN Plus crée un pont sécurisé entre l’utilisateur distant et le réseau interne de la société.

Sécurité multicouche

Cette problématique de sécurité est évidemment au cœur de tout processus de transformation. Dès lors que l’activité d’une organisation repose de plus en plus sur des données numériques, celles-ci doivent bénéficier du plus haut niveau de protection. Pour cela, la première étape est de mettre en place un système efficace de sauvegarde. Et là encore, un NAS peut vous rendre bien des services, si tant est qu’il soit doté des fonctions adéquates. Avec Active Backup for Business, Synology fait de votre stockage en réseau le gardien de vos machines virtuelles VMware et des images systèmes de vos serveurs et PC Windows Ou Linux. Pour les adeptes du cloud public, la solution Active Backup for G Suite ou Office 365 autorisera la sauvegarde des e-mails, agendas et contacts. Qu’elles soient stockées sur site ou dans le nuage, les données critiques de votre entreprise sont ainsi à l’abri d’une défaillance. Et votre transformation peut commencer.