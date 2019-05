Naufrage Oussouye : Le conducteur de la pirogue arrêté

Le conducteur de la pirogue, qui a chaviré dimanche dernier, à Oussouye, à hauteur du village d’Enampore, a été arrêté. Selon Les Echos, il est poursuivi pour homicide involontaire. Il lui est reproché de surcharger la pirogue et de transporter des passagers sans gilets de sauvetage. A noter que ce naufrage a fait 8 morts et il y a eu 24 rescapés.. La pirogue, qui venait de l’île d’Eloubalyr, avait à son bord plus d’une trentaine de personnes. Ces dernières revenaient d’une cérémonie familiale et devaient regagner Ziguinchor en voiture..