NBA Gorgui Sy Dieng va découvrir les playoffs

Ouf de soulagement pour les Minnesota Timberwolves qui retrouvent les playoffs. La franchise a assuré son ticket cette nuit face au Nuggets.

Après quatorze années d’attente, Minnesota va enfin rejouer les playoffs. Jimmy Butler et les siens ont assuré leur place en dominant Denver (112-106), au bout d’une prolongation, dans le dernier match de saison régulière. Minnesota arrache ainsi la 8e place grâce à l’ancien Bulls (31 points, 5 rebonds, 5 passes) qui a été décisif dans ce retour en playoffs, aidé par Karl-Anthony Towns (26 points, 14 rebonds). Le Lion Gorgui Dieng lui a obtenu six minutes de jeu pour 5 points, 3 rebonds. Mais c’est une découverte des playoffs que va faire l’international sénégalais pour sa cinquième année dans la ligue. Il sera le deuxième Sénégalais de l’histoire de la NBA à disputer les play-offs, après Ngagne Desagana Diop, en 2006 et 2007. Les hommes de Tom Thibodeau affronteront Houston au premier tour de ces playoffs.

Basket221