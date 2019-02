Ndiaffate: 3 cases, un magasin de foin et des réserves de semences calcinées

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré hier à Keur Kanta, dans la commune de Ndiaffate (Kaolack). Trois cases en paille, un magasin de stockage de foin et les réserves de semences, sans oublier les divers matériels comme des armoires, lits et autres, ont été réduits en flamme. Les habitants de ce village de la commune de Ndiaffate ont eu du mal à éteindre les flammes parce que tout simplement, au moment de cet incendie, il y avait une coupure d’eau et seuls les puits étaient leur dernier recours. Appelés, les soldats du feu sont intervenus pour limiter les dégâts. “Nous ne savons pas jusqu’à présent les causes cet incident qui nous a surpris. Nous avons presque tout perdu. C’est pourquoi nous demandons d’abord l’assistance du Khalife de Médina Baye Niass, mais aussi de nos autorités locales », témoigne Daouda Diao.