Ndiassane: « pas de consigne de vote » dit le porte-parole du Khalif

Me Abdoulaye Wade, s’est rendu vendredi à Ndiassane pour présenter ses condoléances à la famille Khadre. Une visite vivement saluée par le porte-parole de la famille de Serigne Abdourahmane Kounta.

« Tout ce qui est en harmonie avec notre religion et qui ne gâche pas notre foi, la famille est complètement libre dans ses choix. Et le khalife ne donnera aucune consigne en ce sens. Le tariqa Khadriya est et restera neutre sur ces questions. Et c’est comme ça que nous vivons avec notre famille et avec le pays », précise-t-il pour souligner que Ndiassane ne roule pour aucun politicien.

Pour conclure le khalife a invité ses hôtes à cultiver la paix dans ce pays en cette période électorale. «Vous avez été dirigeant dans ce pays et vous l’avez vécu dans la paix et on sait que cette paix vous l’avez transmis dans l’Afrique également dans le Monde ».