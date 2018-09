Ndiolé, raconte sa vie entre Pape Diouf et Waly

Souriante et détendue, Ndiolé Tall a reçu Seneweb à son domicile. Jean, sandales, casquette, griffés Vuitton, l’artiste est revenue sur ses débuts dans la musique. Sans détour, elle explique comment elle a convaincu Wally pour son duo. Et revient au passage sur la polémique Salla Bigué et ses relations avec Pape Diouf.