Ndogou à Rewmi fm- Mbagnick Diop exhorte ses travailleurs à la responsabilité

REWMI.COM- Le personnel de la radio Rewmi fm a reçu, ce vendredi, Monsieur Mbagnick Diop, patron de la structure.

Comme de tradition, le PDG du groupe Promoconsulting est venu partager la coupure du jeun (Ndogou) avec ses employés à l’instar des autres départements de l’entreprise. Cet événement annuel est très attendu en ce sens que c’est un moment de communion empreint de convivialité entre travailleurs, mais aussi entre les travailleurs et leur patron.

En présence du Directeur du Groupe, de la Directrice de la radio, l’initiateur de cette belle tradition, fraichement revenu de la Mecque pour les besoins de sa Oumra annuelle a exhorté les travailleurs à la responsabilité, à l’humilité, mais aussi au sérieux dans le travail. Après les avoir félicités, Mbagnick a réitéré sa décision de les accompagner en ne lésinant pas sur les moyens pour que la radio occupe la place qui lui revient dans le paysage médiatique sénégalais.

Visiblement ragaillardis par la présence du Patron les travailleurs ont manifesté leur intérêt à travailler pour le groupe dont le patron, Mbagnick est plus qu’un employeur parce que se présentant, à l’occasion comme un ami, un frère et même un oncle. Les différents imams qui composent le desk religieux ont prié pour la boite et pour le président Mbagnick. C’est sur ces notes que le bon « Ndogou » a pris fin. Rendez vous est pris pour le ramadan 2018.