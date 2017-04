Nécrologie : Joe Ouakam est décédé

Issa Samb plus connu sous le sobriquet de Joe Ouakam est décédé ce mardi 25 avril. Agé de 71 ans, il était sculpteur, peintre, critique, poète et dramaturge sénégalais. Le groupe Promo Consulting, Les rédactions de Rewmi Fm, Rewmi Quotidien et Rewmi.com présentent leurs condoléances à sa famille et au monde de la culture.

