NECROLOGIE- LE JOURNALISTE MAMADOU NDIAYE A PERDU SA MERE

REWMI.COM- La presse sénégalaise est endeuillèe par la disparition de la mère de Mamadou Ndiaye directeur de publication du site d’information Dakarposte.com survenu ce mercredi. Le groupe Promoconsulting éditeur du quotidien Rewmi, du site Rewmi. com, de la radio Rewmi fm entre autres départements compatit à la douleur de la famille éplorée et présente ses condoléances á notre cher ami et confrère Mamadou Ndiaye.

