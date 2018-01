Nécrologie : Le Khalife général des Mourides n’est plus

Le Khalife général des Mourides n’est plus. Serigne Sidy Makhtar Mbacké en plus d’avoir été le septième Khalife de Serigne Touba, était aussi le septième Khalife de Serigne Bara Mbacké. Un titre qu’il porte depuis le 22 mai 1990. Il remplaçait son défunt frère Serigne Abdou Aziz Bara. Né en 1924 à Mbacké Kadior, village de retraite spirituelle par excellence de feu son père Serigne Bara, Serigne Sidi Mokhtar avait très tôt ébloui son monde par sa rapide maîtrise du saint Coran. Très en retrait des activités mondaines, il était resté inconnu du grand public. Le groupe Promo Consulting, les rédactions de Rewmi.com, Rewmi Quotidien, Rewmi FM présentent ses condoléances à tout le monde et singulièrement à la famille éplorée. Que la terre lui soit légère. Par ailleurs, après la disparition de Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, c’est Serigne Bassirou Mountakha Mbacké qui accède au khalifat à Touba. L’information vient d’être livrée par la Rts. Il deviendra ainsi, le 8e khalife des mourides.

Cheikh Moussa SARR