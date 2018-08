Nécrologie : Sadio Mané en deuil !

L’information a été partagée par un des amis du joueur sur Facebook. Sadio Mané et tout Bambaly ont perdu un de leur « baobab ». Souané Mané s’en est allé. Ancien gardien de but et ex militaire de l’armée sénégalaise, le sieur a perdu la vie ce dimanche. Comme souligné par l’ami de Sadio Mané, il a été l’un des formateurs du joueur de Liverpool à l’ASE Nanthio. La rédaction de rewmi.com présente ses condoléances à la famille du défunt, à Sadio Mané et à tout Bambaly.