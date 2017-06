NÉCROLOGIE – Serigne Issakha Mbacké Gaïndé​ Fatma rappelé à Dieu

Serigne Issakha Mbacké, fils de de Sokhna Bali et frère cadet de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba, est rappelé à Dieu ce jeudi aux environs de 10 heures. Il est décédé à l’hopital Principal des suites d’une maladie. Il sera inhumé à Touba ce jeudi. Rewmi.com présente ses condoléances à toute la communauté mouride et musulmane du Sénégal.

