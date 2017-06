REWMI QUOTIDIEN EN DEUIL-LE JOURNALISTE TAMSIR JUPITER NDIAYE N’EST PLUS

REWMI.COM- La mort a encore frappé. Rewmi quotidien a perdu l’un de ses meilleurs journalistes. LE PIROGUIER, Tamsir Jupiter Ndiaye de son nom, Directeur des rèdactions de Rewmi est dècèdè ce mardi à l’hopital Fann des suites d’un malaise. La presse sènègalaise vient de perdre une de ses plus belles plumes. Tres connu dans le milieu de la presse, Tamsir avait fini de faire l’unanimitè autour de son talent de chroniqueur. Ses chroniques qui paraissaient tous les jours dans le quotidien rewmi et sur Rewmi.com faisaient courir le milieu intellectuel precisement politique sènègalais. Beaucoup de sites internet reprenaient tres tot le matin sa chronique. Tres talentueux, l’homme ètait connu pour son professionnalisme, sa coutoisie, son sens de l’humour mais aussi sa gentillesse. Il avait rèussi, avec le concours de ses confreres du quotidien Rewmi à impulser un nouveau souffle qui a fini de donner au journal la bonne place qu’il occupe aujourd’hui dans le milieu mèdiatique sènègalais. Le groupe Promocondulting perd ainsi une de ses valeurs sùres. Tout le groupe avec à sa tête le Président Mbagnick Diop lui rend un hommage appuyè et se joint à la douleur de sa famille.