Il n’est pas mort, son sexe ni coupé

A Mbour, notamment à Saly Portudal, un homme aurait été découvert mort baignant dans une marre de sang, son sexe coupé et emporté. Que nenni ! Selon Libération, l’individu en question, identifié au nom de El Hadji, est encore vivant. Mieux, sa vie ne serait pas en danger. Le journal indique qu’il ne s’agit pas d’un ouvrier mais d’un malade mental qui avait établit ses quartiers à l’aérodrome de Saly. Son sexe n’a pas aussi été coupé et emporté. Originaire de Koungueul et manœuvre de son état, il est sans domicile fixe, Pour sa prise en charge, ce sont les autorités qui ont établi une réquisition.