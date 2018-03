Netflix : Un fan regarde 188 épisodes en une semaine et inquiète la plateforme !

Un fan, un vrai !

Quand on se lance dans une nouvelle série, les heures défilent parfois plus vite qu’on ne l’imagine. Absorbé par la dernière série du moment, il arrive que parfois vous enchainiez les épisodes sans même vous rendre compte que vous avez quasiment fini la saison en une soirée ! Certains sont plus accros que d’autres à Netflix… En effet, un utilisateur de la plateforme de vidéo à la demande a regardé 188 épisodes de sa série préférée en une semaine ! Si ça ce n’est pas un accro à Netflix…

Netflix le sort de la dépression

Passionné par la série « The Office », le jeune homme a regardé plus de 188 heures d’épisodes en l’espace de sept jours ! Incroyable, non ? C’était sans compter sur Netflix qui, après avoir remarqué cette surconsommation d’épisodes, s’est inquiété pour son utilisateur. L’activité inhabituelle de cet homme a soulevé des questions chez les opérateurs de la plateforme américaine qui a voulu prendre de ses nouvelles. Netflix a alors envoyé un mail à l’utilisateur pour comprendre cette surconsommation inhabituelle. « J’ai reçu un mail de Netflix qui me demandait si j’allais bien. », confirme l’homme en question, « Honnêtement, cela m’a fait du bien de savoir que quelqu’un, même si c’est un étranger travaillant pour le service client d’un tel support, se préoccupe de ma santé mentale. ». Et Netflix a bien fait de s’inquiéter, puisque l’utilisateur avoue souffrir d’une dépression et essayait de remonter la pente petit à petit, grâce, notamment à sa série préférée !