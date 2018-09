New York : Un jeune sportif sénégalais meurt noyé

Un jeune sportif de 17 ans, d’origine sénégalaise, a disparu dans les eaux près de Rockaway Beach, un quartier de la ville de New York. La victime s’appelle Lamine Sarr. Il étudiait à la Channel View School of Research et était un féru de musique et de basketball. Le service de police de la ville de New York (NYPD) a révélé que les faits se sont produits près de Beach 86th St., vers 17 heures, le samedi 15 septembre. Après d’âpres recherches infructueuses, la police a suspendu les recherches à 18h 20, le même jour.