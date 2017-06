Newcastle: une voiture fonce sur des piétons célébrant la fin du ramadan, un accident « pas lié au terrorisme » selon la police La conductrice aurait perdu le contrôle de sa voiture.

Les policiers ont indiqué avoir été appelés vers 9h15 (10h15 en France) car un véhicule venait de renverser des piétons devant le complexe sportif Westgate. « Immédiatement après les prières de l’Aïd, alors que les gens quittaient les lieux, une voiture a percuté des piétons », a indiqué la mosquée centrale de Newcastle.

« L’enquête se poursuit pour établir ce qui s’est passé exactement, mais nous pensons pour le moment que l’incident n’est pas lié au terrorisme », a déclaré un porte-parole de la police.

Les six blessés, trois adultes et trois enfants, ont été admis à l’hôpital Royal Victoria Infirmary. D’après la BBC , l’un des enfants serait dans un état critique.

Une femme de 42 ans a été arrêtée sur les lieux et placée en garde à vue. D’après des témoins, elle aurait accidentellement accéléré vers la foule et serait montée sur le trottoir en tentant de quitter un parking. « La femme a perdu le contrôle de sa voiture et renversé des gens », a dit un témoin. Les policiers n’ont pas fait de commentaire sur le déroulé des faits.

Les circonstances ont en tout cas ravivé la peur dans une Grande-Bretagne bouleversée ces derniers mois par une série d’attentats, tous revendiqués par le groupe jihadiste État islamique: le 22 mars à Westminster, le 22 mai à Manchester, le 3 juin sur le London Bridge.

Le 19 juin, un homme de 47 ans a foncé à bord d’une camionnette dans la foule des fidèles qui sortaient d’une prière nocturne du ramadan, près de la mosquée de Finsbury Park, faisant 11 blessés. L’homme avait crié sa volonté de tuer des musulmans, selon un témoins.