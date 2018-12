Ngaka Blindé qui bénéficiait d’une liberté provisoire depuis le 13 décembre 2018, vient d’être purement et simplement relaxé par la Chambre correctionnelle. Le juge a ordonné le renvoi vers fin de poursuite sans peine ni dépens pour son complice, Khadim Thiam et lui. L’Etat du Sénégal qui réclamait 50 millions FCFA a été débouté. Le rappeur était poursuivi pour contrefaçon, falsification et altération de signes monétaires,