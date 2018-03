Ngande- Des encagoules sèment la terreur

Ngandé, village de la commune du même nom dans l’Arrondissement de Keur Momar Sarr a vécu, hier, vers 4 heures du matin la plus grande peur de la vie. Une bande malfaiteurs diversement armés jusqu’aux dents, à bord d’une voiture non identifiée en raison de la quasi-obscurité, débarquée à la boulangerie. Tels de sadiques « monarques de droits divins «sur toute la ligne par les boulangers pour leur déposséder de l’argent «rien que de l’argent et à gogo», ont logé les assaillants face aux travailleurs noctambules. La première épreuve de force appliquée aux dignes travailleurs nocturnes a été la dépossession de tous les téléphones portables qui ont tous craqués sous le poids des bustes imposants. Ensuite, après une fouille forcenée des lieux, les encagoulés n’ont guère trouvé de mieux à faire que de ligoter tout le groupe pour l’emprisonner dans une cellule quasiment incandescente de la boulangerie. Bien sûr, le cadenas à la porte aussi barricadée. Un meunier d’entre eux; au prix de sa vie, a été requis pour les conduire chez le boss qui, lui, aurait l’argent qu’ils sont venus chercher à Ngandé. Le propriétaire de la boulangerie; réveillé dans la brutalité chez lui plus loin, a avoué avoir versé des espèces sonnantes et trébuchants la veille à la banque aussi que la coutume. Finalement la vieille mère du meunier qui s’est délestée de ses 100.000 Francs Cfa au profit de ces bandits de classe exceptionnelle .Loin ont déguerpis sans crainte sur leur trajectoire pour se fondre dans la nature.

Sidy Thiam