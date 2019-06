Ngouda Fall Kane : « L’Ige serait fautive si… »

«On ne peut pas commanditer un rapport et ne pas le recevoir pendant 7 ans. Ce n’est pas possible qu’un rapport reste autant de temps sans être transmis à l’ordonnateur. Tous les rapports commandités par le Président de la République lui sont transmis dans les délais.» Le constat est de l’ancien Inspecteur général d’Etat, Ngouda Fall Kane, dans L’Observateur

Ce dernier qui s’y connait bien, renseigne que : « si tel est le cas pour ce dit rapport dans l’affaire Pétro-Tim, c’est grave ».

Et de poursuivre : « Les conclusions du rapport circulent dans la presse, c’est exactement grave ». Toutefois, l’ancien candidat à la présidentielle souligne qu’il est inquiétant que le rapport circule dans la presse et que le président de la République ne parvienne pas à le recevoir encore. D’ailleurs, dit-il, « s’il est avéré que l’Ige n’a pas transmis le rapport, c’est une faute de l’Ige. Mais, l’Ige est un corps discret, elle peut ne pas communiquer. Maintenant, à certains niveaux dans le circuit de transmission, des gens peuvent éliminer le dossier. Nous sommes dans un Etat et tout est possible. Si des gens pensent qu’il y a des intérêts en jeu, ils peuvent l’intercepter au moment de la transmission. Cela n’est pas à exclure. Et si tel est le cas, ce n’est pas la faute de l’Ige, si elle parvient à prouver la lettre de transmission ».