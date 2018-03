Nicole Scherzinger : Bombesque en mini-robe glitter et sandales à talons

Prenez une leçon de mode avec la belle Nicole Scherzinger !

À 39 ans Nicole Scherzinger n’a absolument rien à envier aux plus jeunes it-girls. Si elle est déçue de ne pas encore avoir eu d’enfants, la jolie brune d’origine russe et hawaïenne continue de mener à bien sa vie de star internationale. Quand elle n’a pas sur le tournage de la version anglaise de X Factor où elle est membre du jury et qu’elle n’est pas au bras de son chéri Grigor Dimitriv, Nicole se plaît a voyager à travers le monde.

Depuis quelques heures, l’ex leader des Pussycat Dolls est Paris pour la Fashion Week. Juste après le défilé Balmain, elle a donc été aperçue à la sortie du restaurant Manko, le restaurant le plus en vogue du moment qui est situé dans le 8e arrondissement de la capitale. Malgré les basses températures, Nicole n’a pas eu peur de braver le froid en mini-robe rayée à paillettes et sandales à talons dorées ouvertes.

