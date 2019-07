Nigeria : Un soldat promu pour avoir rendu 24,2 Millions Fcfa

Le soldat Bashir Umar a volontairement rendu à son propriétaire un colis perdu, qui contenait 37 000 euros, l’équivalent de 41 500 dollars US ou 24,2 millions de francs CFA. Il a ramassé le colis contenant de d’argent à l’aéroport de Kano, dans le Nord du Nigeria.

Le soldat effectuait une patrouille en compagnie de ses collègues lorsqu’il a découvert l’argent. Il a ensuite appelé un numéro de téléphone mentionné sur le colis, lequel se trouvait être celui du propriétaire de l’argent.

Pour récompenser sa droiture, l’armée de l’air nigériane l’a promu au grade de caporal. Arriver à ce grade pouvait lui prendre 10 ans de service, selon l’agence de presse officielle du Nigeria.

Le soldat a été fêté jeudi par ses collègues. Sadikh Abubakar, le chef de l’armée de l’air nigériane, estime que Bashir Umar « a fait preuve d’une intégrité peu commune en rendant l’argent à son propriétaire ».

Lors de la fête organisée à son honneur en présence de membres de sa famille, le soldat a dit que l’attitude qu’il a eue en rendant l’argent faisait partie de l’éducation qu’il a reçue de sa famille et dans l’armée.

Son honnêteté a été louée par le président nigérian Muhammadu Buhari, qui a exhorté ses compatriotes « les jeunes notamment, à imiter un tel geste, qui est digne ». « Nous tenons Umar en haute estime au sein de l’armée de l’air nigériane », a déclaré son patron, Sadique Abubakar.

