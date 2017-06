NIOKHOBAYE DIOUF SUR LA MALTRAITANCE DES ENFANTS « Nous voulons des mesures juridiques »

Le Directeur des droits et de la protection de l’enfant et des groupes vulnérables, a pris part, hier, au panel de lancement de la nouvelle campagne « Ensemble pour un Sénégal sans mariage d’enfants », de l’ONG World Vision. S’exprimant à cette occasion, Niokhobaye Diouf a demandé aux juristes et défenseurs des droits des enfants de prendre des mesures juridiques contre la maltraitance des enfants.

La maltraitance des enfances préoccupent les plus hautes autorités de ce pays. C’est dans ce cadre que le Directeur des droits et de la protection de l’enfant et des groupes vulnérables, Niokhobaye Diouf, a appelé, hier lundi, à la mise en place de mesures juridiques contre la maltraitance des enfants. S’exprimant lors du panel de lancement de la nouvelle campagne « Ensemble pour un Sénégal sans mariage d’enfant » de l’ONG World Vision, il déclare : « nous sommes là pour demander aux juristes et défendeurs des droits des enfants de prendre des mesures juridiques contre la maltraitance des enfants. Je sais que nous avons des défis que nous pouvons relever pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) », a déclaré Niokhobaye Diouf. A l’en croire, les filles en milieu rural sont confrontées à une « situation alarmante ». Pour étayer ses propos, il dira que 68% d’entre elles sont mariées avant l’âge de 18 ans. Il indiquera à ce propos que les régions de Tambacounda, Matam et Louga connaissent les taux les plus élevés, avec respectivement 57%, 56% et 46%. Prenant la parole par la même occasion, Thérèse Diatta, la présidente du conseil de consultation de la World Vision, est convaincue que notre pays peut mener ce combat parce qu’il est temps d’agir. C’est sur ces entrefaites qu’elle a invité les autorités étatiques à relever le plus vite possible l’âge du mariage à 18 ans. Pour sa part, Pierre Dominique Koréa, coordonnateur de la campagne de plaidoyer à World Vision, a appelé à une mobilisation pour mettre fin au mariage d’enfants. Il faut dire qu’une campagne est prévue en ce sens et se déroulera partout, notamment dans les régions les plus vulnérables du Sénégal parce que, renseigne Dominique Koréa, le mariage précoce des enfants a des conséquences néfastes sur leur santé.

Cheikh Moussa SARR