 Noel Naby Soumah veut porter le maillot du Sénégal

Ancien joueur de l’ASC Yeggo et d’Africa Foot, Noel Naby Soumah est un jeune défenseur central sénégalais d’origine guinéenne. Pensionnaire du KVC westerlo en D2 Belgique, il a fait un passage au FC Brussel, au RWS Brussel et Kaa Gent.

Noel Naby Soumah, qui est en train de prendre du galon sous les couleurs de KVC westerlo, a exprimé au micro de wiwsport.com ses objectifs avec son club. « L’objectif en ce moment c’est le maintien vu qu’on a perdu beaucoup de points en début de saison ».

Par rapport à sa carrière professionnelle, il veut jouer dans les grands championnats du monde. Le jeune défenseur sénégalais ambitionne d’intégrer le championnat anglais ou allemand. « Mon objectif c’est aider mon club à assurer son maintien et ; dans le futur ; rejoindre un championnat du top genre comme en Angleterre, Allemagne etc… » Pisté par la Guinée, son pays d’origine, Noel veut porter le maillot du Sénégal. Il a déjà fait son choix. Le jeune défenseur veut intégrer la tanière et zappe le Syli national. « Mon grand-père est Guinéen mais j’y connais rien, et vu que j’ai fait tout mon enfance au Sénégal, j’aimerais porter les couleurs de cette nation », confie-t-il à wiwsport.com.