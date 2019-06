Nokia 9 PureView: On l’a testé avec ses cinq capteurs et son traitement photo trop lent

Depuis quelques mois, la photo est véritablement devenue l’argument marketing majeur des smartphones. Google et ses Pixel 3 et 3a au mode Vision de Nuit incroyable, Huawei et son P30 Pro au zoom 10x très performant, ou Samsung et sonGalaxy S10 aux photos grand angle bluffantes ont prouvé que l’innovation payait.

Avec le Nokia 9 PureView, Nokia arrive là où on ne l’attendait pas. Habitué aux smartphones de moyenne gamme depuis son rachat par le Finlandais HMD, l’ex numéro un mondial de la téléphonie dégaine un appareil haut de gamme. Le Nokia 9 PureView veut faire la différence en photo. A 699 euros tout de même, peut-il s’imposer face à ses concurrents ?

Cinq capteurs, dont trois monochrome

Pour gagner son pari, Nokia s’est associé à Zeiss, le fabricant de lentilles, mais aussi à la start-up Light. Spécialisée en photo, celle-ci avait développé il y a 3 ans le L16, un appareil lesté de 16 modules photo capables de livrer des images en 52 mégapixels. Résultat : la coque arrière du Nokia 9 Pure arbore un étrange carrousel de cinq capteurs photo.

Les cinq capteurs ont tous la même résolution et ouverture. – 20 MINUTES

Parfaitement intégrés, ils font ménage avec un flash, mais aussi un capteur télémétrique pour mesurer la distance exacte entre le smartphone et le sujet photographié lors d’une prise de vue.

Des choix différents et déroutants

Parmi ces cinq modules, trois sont monochromes et notamment censés absorber plus de lumière. Deux sont RGB (couleur). Outre cette petite particularité, les cinq modules sont identiques. Ils affichent 12 mégapixels au compteur, ainsi qu’une ouverture à f/1.82. Autrement dit, Nokia fait un choix radicalement différent de celui de ses concurrents « branchés » photo. Pour mémoire : l’idée des Samsung, Huawei et consorts est d’attribuer à leurs capteurs des fonctions précises, comme le zoom, le portrait (effet Bokeh), l’ultra grand angle… Le parti pris de Nokia surprend.