Non Ahmed Khalifa Niasse; Bouna Alboury Ndiaye n’a jamais sollicité la France pour l’élection de Senghor

A cet effet, je me permets d’apporter quelques éclaircissements sur le fait que Bouna A. Ndiaye n’a jamais sollicité la France pour l’élection de Senghor. En effet, comme l’a si bien relaté son fils Mansour Bouna dans l’émission « Temps de Paroles » chez Sada Kane, c’est Senghor en premier qui avait adressé un télégramme à Bouna Alboury le 28 octobre 1945 pour lui demander son soutien d’une part et qu’il initie une campagne de propagande en sa faveur. Et Bouna Alboury de répondre : « regrette pouvoir faire propagande ».

Tenu au courant, Lamine Gueye aurait même signifié à Senghor que Bouna Alboury n’était pas du genre à faire de la propagande puisque de Blaise Diagne à nos jours il ne s’est jamais intéressé à la politique et que c’était une grosse erreur de sa part d’avoir fait une telle demande. C’est par la suite que Lamine Gueye s’est attelé à présenter et à faire connaitre l’excellent parcours de Senghor afin que ce dernier soit mieux connu. Par la suite,Bouna a écrit ceci : « Clemenceau avait dit sans doute par ironie de voter pour le plus bête. Et moi Bouna, je dis de voter pour le plus instruit qui servira de modèle pour la jeunesse du pays. »