«Nos adversaires vont se concentrer sur moi, mais…»

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski sait qu’il sera très attendu en Russie. Le Polonais, qui va jouer contre le Sénégal le 19 juin à Moscou, sait qu’il sera surveillé de très près par ses prochains adversaires. «Ils vont se concentrer sur moi pour m’arrêter, mais quand je serai devant un ou deux joueurs, je vais tenter de créer des opportunités pour mes coéquipiers afin qu’ils marquent» a déclaré Lewandowski, actuellement en stage de préparation à Arlamow, dans le Sud de la Pologne. Avec 16 buts en 10 apparitions sur la route de la Russie, Lewandowski a été le meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Europe, alors que la Pologne, actuellement classée 10ème au monde, a terminé en tête de son groupe et se dit prêt à faire le sale boulot pour hisser la Pologne au second tour. «Je sais que parfois je dois faire le sale boulot pour le bien de l’équipe», a déclaré Robert Lewandoski, dans une interview publiée vendredi sur le site d’information polonais Wirtualna Polska. «Nous devons être prêts à profiter des failles des équipes adverses qui ne seront concentrées que sur moi», a dit Lewandowski, qui a ajouté : «En tant que capitaine, je pense toujours à l’équipe, au bien de l’équipe et c’est pour moi le plus important»