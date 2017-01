Le nouveau budget 2017 de l’Etat du Sénégal est disponible

D’après la même source, cette performance a été rendue possible, grâce à un travail remarquable du duo, Mamadou Moustapha Bâ et Papa Oumar Diallo respectivement Directeur général des finances et coordonnateur de la Direction générale des finances, qui ont accompagné les différentes phases du processus du budget. Un budget qui selon le site, s’est beaucoup enrichi en terme de qualité cette année et ceci démontre l’engagement du ministre des Finances à accompagner la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE).

…Le site est revenu sur la reddition des comptes pour souligner que le Sénégal est à jour. Car, la loi de règlement qui constate les résultats budgétaires de l’Etat est régulièrement élaborée et déposée à la Cour des comptes chaque année, renseignent nos sources. Il s’y ajoute que les rapports des organes de contrôle sont régulièrement publiés dans les sites web gouvernementaux. Sans compter qu’à la fin de chaque trimestre, une situation d’exécution budgétaire est transmise au parlement sur les dépenses réalisées, notamment, les dépenses de fonctionnement, la masse salariale et surtout les dépenses d’investissement…