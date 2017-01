NOUVEAU CODE MINIER Une garantie pour les intérêts du Sénégal

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Ali Ngouille Ndiaye, a présidé vendredi passé une Conférence sur le nouveau Code des Mines. A cette occasion, M. Ousmane Cissé, directeur des Mines et de la Géologie, a fait un rappel sur les différentes étapes de code minier.

La réforme du code minier a pour ambition stratégique de garantir à la fois un cadre fiscal stable et attractif, et une meilleure prise en compte des intérêts de l’Etat du Sénégal. C’est ce qu’a fait savoir le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Ali Ngouille Ndiaye. Il s’exprimait ce vendredi, 27 janvier 2017, à Dakar, à l’occasion d’une conférence sur le nouveau Code des Mines. Pour lui, la réforme du Code Minier est une initiative majeure prise parmi les 16 réformes prévues par le Plan Sénégal Emergent. En effet, dira le ministre, au titre des objectifs prescrits, il était demandé de préserver le cadre incitatif, de renforcer le contenu local en emploi et biens et services, d’améliorer la position stratégique et financière de l’Etat, d’accroitre les retombées socioéconomique pour les populations d’accueil, de renforcer la protection de l’environnement, entre autres, et de contrôle à un meilleur respect des droits humains, de rationaliser le cadre réglementaire de l’exploitation artisanale. « Grâce à la bonne volonté de toutes les parties, le processus de dialogue et de concertation a permis, après un peu plus de trois (3) ans, d’aboutir a ce nouveau Code Minier », a expliqué le ministre de l’Industrie et des Mines . Et de poursuivre que « dans la mise en forme du nouveau Code Minier, le même état d’esprit devra présider afin que les résultats escomptés soient atteints, mais aussi que les difficultés rencontrées avec les insuffisances éventuelles soient identifiées objectivement, pour permettre une bonne évaluation le moment venu, comme le demander le Président de la République ». Quant à Ousmane Cissé, directeur des Mines et de la Géologie, il a fait un rappel sur les différentes étapes qui ont abouti à l’élaboration de ce nouveau code minier. Revenant sur les modifications essentielles introduites dans l’esprit d’un partenariat gagnant-gagnant, M. Cissé est revenu, entre autres, sur le permis d’exploitation qui sera de 5 à 20 ans, au lieu de 25 ans. D’après ce dernier, les dispositions ont été renforcées, notamment par le relèvement progressif du taux de la redevance de 3% à 5% selon la substance et le changement d’assiette, désormais constituée par la valeur marchande de produit et non plus la valeur carreau-usine. Ainsi, les autres droits ont été également relevés pour encourager le raffinage sur place de l’Or, un taux de redevance réduit est prévu, comparé à l’or brut. S’agissant des fournisseurs et sous-traitants, le choix est libre. Il est désormais exigé des titulaires de titres miniers, la publication d’un plan de passation de marché.

Zachari BADJI et Abdoul Kader DABO