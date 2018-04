Un nouveau Directeur Général à la Sonatel

Suite au départ de Alioune Ndiaye (promu Directeur Exécutif de Orange Middle-East and Africa (OMEA), le Conseil d’administration de Sonatel a tenu une session hier à l’occasion de laquelle ce même Alioune Ndiaye a été nommé comme nouveau Président du Conseil d’Administration de la société de téléphonie. Ensuite, le Conseil d’Administration a nommé Sékou Dramé en qualité de Directeur Général de Sonatel. Agé de 45 ans, Sékou Dramé est un Ingénieur Télécoms. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (Télécom Paristech) qui a rejoint le Groupe Sonatel il y a 15 ans, il était, depuis juillet 2016, le directeur général de Orange Sierra Léone. Il a occupé d’autres hautes fonctions au sein du Groupe Sonatel dont notamment directeur des Entreprises à Sonatel (2014 à 2016), directeur général adjoint et directeur des Services aux Entreprises et Opérateurs à Orange Mali, etc. A préciser que le nouveau DG de Sonatel est le camarade de promotion de notre confrère Mamoudou Wane, directeur général du Quotidien «Enquête», au Prytanée militaire de Saint-Louis. Ils sont de la promotion 1989.