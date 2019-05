Un nouveau Front contre Macky

Une nouvelle coalition politique contre Macky Sall est née au Sénégal. Elle est dénommée : Congrès de la Renaissance Démocratique, « And Dekkil Bokk ». Les initiateurs, de ce nouveau cadre politique sont l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, l’ancien ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall, le député, Mamadou Laminé Diallo ou encore l’ancien magistrat, Ibrahima Hamidou Dème.

« Considérant la dégradation généralisée et continue de la situation du pays : la grave crise des valeurs au sein de toutes les couches de notre société, le mépris des gouvernants pour les vertus républicaines, le discrédit de plus en plus manifeste de certaines de nos institutions, en particulier l’Assemblée nationale et la justice, le manque alarmant de perspectives pour les jeunes, la détresse du monde rural, la destruction de notre tissu industriel, le désordre et l’insalubrité intolérable des villes, la crise sempiternelle de tous les niveaux d’enseignement », lit-on sur leur manifeste.

Pour ces leaders politiques, l’heure est au grand rassemblement pour sortir le Sénégal des ténèbres. « L’objectif de cette initiative est de créer un large rassemblement des forces vives de la nation, personnes physiques et associations, acteurs de la société civile et partis politiques, Peuple des Assises Nationales, jeunes et femmes, soucieux de mettre fin au déclin et à l’abaissement du Sénégal et d’engager un processus de reconstruction du pays, qui permettra à chaque sénégalais d’accéder au bien-être et de servir sa patrie », renseignent-ils.