Le nouveau gouvernement étoffé après la sanction des affaires

PARIS (Reuters) – Le deuxième gouvernement de la présidence Macron, dévoilé mercredi soir après le départ de quatre ministres sous la pression des « affaires », conserve l’équilibre paritaire et politique souhaité par le couple exécutif, en intégrant plusieurs élus issus de la droite, du MoDem et de la gauche.

Sans surprise, les ministres de l’Intérieur (Gérard Collomb), de l’Europe et des Affaires étrangères (Jean-Yves Le Drian) et de l’Economie et des Finances (Bruno Le Maire), considérés comme des poids lourds du gouvernement, ont été maintenus.

Après le départ de trois ministres du MoDem – François Bayrou, Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, qui étaient détenteurs des portefeuilles de la Justice, des Armées et des Affaires européennes, le parti centriste conserve deux élus. Mais ils occuperont des postes beaucoup moins importants au sein de la nouvelle équipe, avec Jacqueline Gourault (ministre auprès du ministre de l’Intérieur) et Geneviève Darrieussecq (secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées). Florence Parly, ancienne secrétaire d’Etat sous le Premier ministre socialiste Lionel Jospin, est nommée ministre des Armées. Stéphane Travert (ex-PS) hérite de l’Agriculture et Nicole Belloubet, qui fut socialiste mais siégeait au Conseil constitutionnel, se voit confier le ministère de la Justice. La Cohésion des Territoires, qui avait été confiée lors du premier gouvernement à Richard Ferrand – un ex-socialiste devenu un proche d’Emmanuel Macron fragilisé par une enquête judiciaire – échoit à Jacques Mézard, un radical de gauche. Le nouveau gouvernement s’étoffe de sept membres supplémentaires et compte au total 29 personnes – 19 ministres et dix secrétaires d’Etat – et respecte la parité (14 hommes et 15 femmes). Il comprend 17 personnes issues de la société civile. « On a un gouvernement qui répond aux engagements du président de la République, qui est resserré, qui est paritaire, qui est fortement renouvelé, », a souligné l’entourage d’Emmanuel Macron. Suite… par Jean-Baptiste Vey et Marine Pennetier