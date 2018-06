Un nouveau mandat d’arrêt contre le footballeur, Ibou Touré

Rebondissement dans l’affaire du Range over. Le juge d’instruction du deuxième cabinet vient de poser un nouvel acte dans cette procédure de faux et usage de faux dans lequel sont incriminés Waly Seck, Pape Massylla Niang et Cie. Selon le journal Les Echos, le magistrat instructeur a lancé un nouveau mandat d’arrêt contre l’international sénégalais, Ibou Touré.

Ce dernier, d’après le journal, est un élément clé de cette affaire et son audition permettrait d’éclairer le dossier.

Selon le Pv d’enquête, la voiture appartient à Lamarana Diallo, un Sénégalais établi en Europe et qui est un ami à Ibou Touré. D’ailleurs, la voiture a été restituée à son propriétaire par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar. Cette même juridiction avait également ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire infligée au chanteur Waly Seck qui peut voyager sans demander une autorisation.

Toutefois, cette affaire suit son cours.