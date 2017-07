Un nouveau-né ressemblant à une trompe d’éléphant

La naissance d’un enfant dans le village d’Aligarh a attiré l’attention de la population de cette localité à cause d’une malformation au visage du nouveau-né ressemblant à une trompe d’éléphant.

Les villageois de cette circonscription ont afflué pour voir la jeune fille dans le but de l’adorer car pour eux c’est »divin » et cet enfant est l’incarnation du dieu à la tête d’éléphant (Ganesha) et ceux malgré les explications des médecins sur le fait que celà pourrait être une mutation génétique déclenchée par la malnutrition et la pollution accrues

La tante du nouveau-né, Rajani a confié à l’agence Asie Nouvelles International :

«Ma soeur-frère a donné naissance à une fille et son visage ressemble exactement au Seigneur Ganesha. Tout le monde dit qu’elle est une incarnation du dieu. C’est pourquoi, quiconque entend son nom vient ici pour obtenir une bénédiction du bébé et fait des offrandes».

Ce bébé est le quatrième né d’une famille dont les autres enfants sont normaux. les médecins examinent la petite pour découvrir les causes de son état et voir comment ses différents organes fonctionnent.

Ganesha est l’un des dieux les plus connus dans l’hindouïsme et est adoré par des millions d’Indiens comme la divinité de la sagesse et de l’intelligence.