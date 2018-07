Nouveaux permis de conduire : La confection démarre fin juillet

Le Ministre en charge des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, a tenu à préciser que ce n’est pas l’application du permis à point qui est prévue pour le mois de juillet, mais la confection pour le moment de nouveaux permis de conduire. « Le permis à point, c’est une autre phase. Je l’ai dit la dernière fois, lors de la présentation du projet avec le Premier ministre, que nous allons commencer la fabrication de nouveaux permis de conduire. Nous maintenons notre délai vers la fin du mois de juillet. Cela va tourner autour du 26 juillet », a-t-il indiqué hier à la fin de la visite de chantiers de la VDN 2. D’après M. Diallo, ils vont procéder au lancement de la confection des nouveaux permis de conduire, en même de temps que tous les documents de conduite en général, comme les cartes grises . « Après cela, en relation avec tous les usager de la route, nous allons voir dans quelles mesures on mettra en application le permis à point. Pour le moment, il s’agira de confectionner ces nouveaux permis qui seront hautement sécurisés », a avancé le ministre ne charge des Infrastructures. Selon lui, ces nouveaux permis auront un avantage particulièrement important. En cas d’accident, on n’aura pas besoins de faire des prélèvements sanguins pour connaitre la nature du groupe sanguin de la victime. Cet élément sera mentionné de façon visible sur le permis de conduire. Ce qui permettra de faciliter les secours. Revenant sur les tarifs jugés trop élevés pour les usagers, Abdoulaye Daouda Diallo a laissé entendre qu’ils sont en train d’étudier la baisse des tarifs sur l’autoroute à péage, sur instruction du Chef de l’Etat. Selon lui, l’Etat l’a constaté et a décidé de les diminuer. « Nous sommes en train de travailler avec le concessionnaire pour trouver une solution sur des prix acceptables, non seulement pour assurer la rentabilité du projet, mais aussi pour permette aux Sénégalais de payer à moindre cout. Dans les semaines à venir, le Chef de l’Etat devrait annoncer les nouveaux tarifs à la population », a conclu le ministre.

Zachari BADJI