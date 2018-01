Nouvel album : Bouba Kirikou appelle à « Sauver les enfants »

REWMI.COM- Bouba Kirikou est en studio pour « Sauver les enfants ». Papa Louis Marco Mendy, de son vrai nom, est en train de finir son prochain album qui s’intitule « Save the Children ». Joint au téléphone, en plein enregistrement, le chanteur à la voix chaleureuse et expressive renseigne que le produit sera bientôt disponible, au grand bonheur de ses fans. Très jeune à l’époque (1998), il eut le privilège d’interpréter avec Youssou Ndour, déjà star planétaire, le titre éponyme du célèbre dessin animé « Kirikou et la sorcière », d’ou son nom d’artiste. En 1999, il participe à l’album Dialoré, produit par Youssou Ndour, à travers le label Jololi. En 2004, Bouba Kirikou assure le chœur dans des productions dont celle de Viviane Chidid. Il présente en 2011 son premier album solo, « Réalité ». Gageons que ce nouveau produit maquera d’une tache indélébile sa carrière que Rewmi.com lui souhaite très longue et riche.