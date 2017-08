Nouvelle assemblée nationale 14 PARTIS ET COALITIONS REPRÉSENTÉS

L’assemblée nationale de la 13e législature sera asse colorée en dépit de la très grosse domination qu’y exercera la coalition Benno Bokk Yaakaar qui soutient le Président de la République.

D’après les résultats concernant les listes nationales, Bby pourra disposer de 30 députés, suivie avec 10 députés de la Coalition gagnante Wattù Senegaal de l’ancien chef d’Etat Abdoulaye Wade (Pds et alliés), puis de Manko Taxawu Senegaal (Mts) du maire de Dakar emprisonné à Rebeuss, Khalifa Ababacar Sall, qui aura 7 parlementaires. En quatrième position, arrive le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur, 3).

Toutes les autres sensibilités qui ont gagné le droit de siéger à la place Soweto obtiennent un député. Ce sont le Pvd (Sokhna Dieng Mbacké), Manko Yeesal (Modou Diagne Fada), Bunt bi (Théodore Monteil), Cpje (Demba Diop dit Diop Sy), Ldp, Saxal Liggéey (Aïda Mbodj), Osez l’Avenir (Aïssata Tall Sall), Pôle alternatif 3e voie (Cheikh Tidiane Gadio), Ndawi askan wi (Ousmane Sonko) et Kaddu askan wi (Abdoulaye Baldé).

A rappeler que la coalition du maire de Ziguinchor dispose également d’un autre député, en l’occurrence Moustapha Guirassy qui s’est imposé dans le scrutin départemental de Kédougou.

Le Doyen de cette assemblée nationale est pour l’instant Me Abdoulaye Wade, 91 ans, secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais et venu à la rescousse de ses responsables et militants. Son implication dans la campagne électorale a radicalement sauvé le Pds d’un score faible.

Du fait de cette qualité de doyen, Wade pourrait être le député commis pour présider l’ouverture de cette 13e législature. Un pied de possible contre la mouvance présidentielle avant de céder son siège à son suppléant, un certain Saer Tambédou.