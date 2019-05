Nouvelle fronde au Ps

Un vent de révolte souffle au Parti socialiste. Après le départ de Me Moussa Bocar Thiam, d’autres responsables socialistes n’ont pas digéré les reconductions de Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye dans le gouvernement.

Ils ont mis en place un Front pour la vérité et la justice au Parti Socialiste. Abdoulaye Gallo Diao, qui n’a jamais caché sa déception à la suite de ces nominations, est le porte-parole du front. Membre du Bureau politique et secrétaire national adjoint chargé des TIC, il indique que le Parti socialiste traverse une seconde crise extrêmement grave due à la confiscation de l’intérêt général, la frustration et le mécontentement de l’écrasante majorité des militants et responsables socialistes.

A l’en croire, cette frustration a atteint des proportions rarement égalées. Il informe que des responsables membres des instances de base et de la direction, sont en train d’organiser une grande résistance à l’intérieur et à l’extérieur du parti, en vue de mettre fin à cette conspiration inédite.

Pour le moment, le front cherche des solutions de sortie de crise. A cet effet, il travaille pour la convocation dans les plus brefs délais, d’une réunion du Comité Central qui ne s’est réuni qu’une seule fois depuis le 15e Congrès ordinaire de 2014. Ce qui est inadmissible et inacceptable, à leurs yeux, au regard du mode d’organisation et de fonctionnement du Parti.