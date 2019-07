Affaire des 798 kg de cocaïne: 15 personnes et un couple de blancs arrêtés, la drogue estimée à 22 milliards

L’enquête sur la saisie-record de 798 kg de cocaïne au Port dans la nuit du samedi au dimanche dernier sur le navire Grande Nigéria de l’armateur Grimaldi en provenance du Port de Paranagua (Brésil), révèle ses premiers secrets. La cocaïne pure était dissimulée dans des emballages et mis dans des sacs de voyage. Ces sacs de voyage étaient dissimulés dans des voitures de marque Renault, de type Kwid. Selon les éléments de la subdivision de la Douane au port, le navire Grande Nigeria qui appartient au groupe Grimaldi Lines (l’un des plus grands clients du port de Dakar), de type Ro Ro spécialement destiné au transport de véhicules, a quitté le port de Paranagua au Brésil 15 juin dernier et est arrivé à Dakar ce samedi 29 juin dans l’après-midi.

15 Sénégalais et un couple de blancs arrêtés

C’est un couple de blancs, qui est d’ailleurs arrêtés et gardés à vue au port, qui a convoyé et suivi la cargaison depuis Brésil. Quinze Sénégalais, présumés complices, ont aussi été arrêtés, selon L’Observateur, qui donne la nouvelle. Elles sont suspectées d’avoir des liens directs ou indirects avec les trafiquants. Sur les 15 véhicules où les douaniers ont trouvé la Cocaïne, 4 étaient destinés au Port de Hambourg en Allemagne et les 11 autres devaient rallier le port de Tema, au Ghana. Les véhicules de type Kwid sont neufs et le chargeur est la société Renault du Brésil où se trouve l’usine. La drogue a été analysée positive sur place par les éléments de la Douane, mais aussi de la Police nationale dont le laboratoire a confirmé que c’est de la Cocaïne pure. Vu l’importance de cette saisie jamais opérée au Sénégal, le Commandant du port de Dakar a décidé de la saisie aussi du navire pour les besoins de l’enquête.

Une valeur marchande de 22 milliards Fcfa

Le montant de la drogue saisie est estimé à 22 milliards de francs CFA. Pour cette dernière saisie, le commandant du navire et des passagers ont été arrêtés et ils seront présentés aux autorités judiciaires du pays pour que justice soit faite. “Nous allons faire des investigations pour voir les réseaux de narcotrafiquants qui sont derrière ce trafic », a expliqué Abdoulaye Daouda Diallo, ce dimanche, lors du vote de la loi de finances rectificatives pour l’année 2019.