La nouvelle silhouette de Britney Spears

Ça y est, c’est officiel, la Britney de 2017 fait sans problème concurrence à la Britney de 1999, celle là même qui chantait le tube Baby One More Time. Sur Instagram, la chanteuse n’en finit plus de partager son évolution physique. Après avoir sombré dans les excès, Britney Spears s’est reprise en main et est aujourd’hui plus belle que jamais.

À 35 ans, la star américaine l’avoue elle-même, elle est à la fois une patronne et une jeune fille, comme elle l’a écrit dans la légende de sa publication Instagram. Dans son petit short noir et son minuscule haut, Britney Spears a en effet le look d’une ado du début des années 2000. Une tenue qu’elle peut largement se permettre.

Taillé par de nombreuses heures de sport, son corps n’a rien à dissimuler. Très musclé, la chanteuse affiche fièrement ses jambes fuselées et ses abdos légèrement dessinés. C’est ensuite dans sa « robe favorite » que la chanteuse a posé pour un second cliché. Cette fois de profil, la star a montré sa taille XXS dans une tenue noire très ajustée, qui la mettait parfaitement en valeur.