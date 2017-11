Nouvelle Star : le gagnant de 2016 flingue l’émission : « Une vaste arnaque ! »

Sur Twitter, Paul Plexi, gagnant de la douzième saison de Nouvelle Star (2016) a adressé un message aux nouveaux candidats… et dénoncé les rouages du programme. « Bonne chance à tous les candidats @NouvelleStar qui ont signé des contrats d’exclusivité pour participer à une vaste arnaque », a-t-il prévenu sur le célèbre réseau social. La veille, le jeune homme originaire de Suisse affirmait que les membres de la production ne voulaient plus entendre parler de lui.

Patrick, de son nom de scène Paul Plexi a connu une triste mésaventure. Celui qui espérait pouvoir lancer sa carrière grâce au télé-crochet a vu son contrat pour sortir deux albums cassé par Universal, peu de temps avant la sortie du premier disque. « Ils m’ont dit ‘Pas de potentiel, trop Bashung’. Ils ont décidé d’arrêter notre collaboration », nous expliquait-il en exclusivité en début d’année.

Myriam Abel, qui a remporté la troisième édition de l’émission, elle aussi a flingué Nouvelle Star. Invitée de Morandini Live sur CNews, ce dimanche, elle a d’abord dézingué le nouveau jury du programme. « Je suis très sceptique,a-t-elle affirmé. (…) A mon époque, ça me faisait rêver… mais là, pas du tout. » Et a fini par s’en prendre à Shy’m : « Elle ne vend plus de disques, donc elle est obligée d’être animatrice. »