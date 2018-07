Noyade : Aly Ngouille va réglementer la privatisation des plages

En marge de la cérémonie de sortie de la 44e promotion de la Police nationale, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille s’est prononcé sur les nombreux cas de noyades. « Quand une plage est interdite, on doit prendre toutes dispositions de ne pas y aller. On nous a dit que ces plages interdites sont fréquentées parce que toutes les autres sont privées », a indiqué le ministre de l’Intérieur. Il poursuit : « Toutes les plages ne peuvent pas être privées. J’ai demandé au directeur général de l’administration territoriale d’instruire les préfets de nous vérifier cette information. Nous aurons le rapport demain (mercredi 1 aout). Si cela est avéré, on va immédiatement enlever la privatisation. On ne peut pas interdire l’accès aux plages aux populations ».

Depuis le début des vacances scolaires, 11 cas de noyades sont dénombrés à la plage de Malibu (Guédiawaye).