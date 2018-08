Noyades : 40 morts en deux mois

Depuis le 02 juin dernier, les plages de Dakar ont enregistré 40 cas de mort par noyade. Ces chiffres ont été révélés par le Colonel Ange Michel Diatta, commandant du Groupement d’incendie et de secours numéro 1 de Dakar de la Brigade national des Sapeurs pompiers. Toutes ces victimes sont des jeunes. « La moyenne d’âge des victimes est de 16 ans. Le pus jeune à 7 ans et le plus âgé 23 ans », déclare-t-il. Selon le Colonel Diatta, les cas de noyades sont signalés dans les plages interdites. « Les sapeurs-pompiers ont eu à sortir 9 fois, on a eu à traiter ay total 20 victimes, dont 5 ont été sauvées », dit-il, dans Vox Popul