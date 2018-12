«Il n’y aura pas d’élection si Karim n’est pas candidat»

A deux mois de la Présidentielle du 24 février 2019, le Parti démocratique Sénégalais (Pds) lance l’offensive. Le coordonnateur du parti, Oumar Sarr, indique qu’il n’y aura pas d’élection au Sénégal sans Karim Wade.

Sans Karim Wade, il n’y aura d’élection au Sénégal. La mise en garde est du secrétaire général adjoint du Pds. Oumar Sarr, était l’invité de Grand jury de la Rfm de ce dimanche. « Il n’y aura pas d’élection au Sénégal sans les candidats Karim Wade et Khalifa Sall. L’Apr a peur de la candidature de Karim et de Khalifa. Ils ont peur de ces deux candidats », a-t-il martelé. Il rembobine : «La candidature de Karim est valable. Nulle part, il est dit dans la loi électorale que si on est condamné, on ne peut pas être candidat. Cependant être électeur ne signifie pas disposer de carte d’électeur comme d’ailleurs qu’être Sénégalais ne signifie pas qu’on doit disposer d’une carte d’identité», a-t-il soutenu. Avant d’ajouter : «La loi électorale définit parfaitement ce qu’est un électeur. Elle dispose, en son article L.27, qu’est électeur tout Sénégalais âgé de 18 ans accomplis, jouissant de ses droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. » « Ils ont modifié la loi en faisant croire qu’un Sénégalais électeur est un Sénégalais inscrit sur la liste électorale. C’est faux ! Etre électeur ne signifie pas disposer de carte d’électeur». D’ailleurs, précise Oumar Sarr, personne n’a de numéro de carte d’électeur. «Le numéro de carte d’électeur demandée pour le dépôt de dossiers de candidature n’existe pas. On a une seule carte qui fait office de carte d’électeurs et de pièce d’identité », a-t-il déclaré. « Donc, même sans numéro de carte d’électeur, Karim Wade peut être candidat », a-t-il indiqué. Quid du retour de Karim Wade à Dakar ? «Je connais pas la date précise de son retour, mais Karim Wade va faire un communiqué pour annoncer son retour. Probablement, il sera à Dakar en janvier », a-t-il déclaré. Il ajoute : «Nous allons nous préparer à l’accueillir (…) et nous serons en tenue de combat et le défendre. Ils ne veulent pas que Karim vienne au Sénégal. Nous allons nous battre et manifester», a-t-il martelé.