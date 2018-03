Obligée de voir son père Johnny en cachette, Laura Smet balance sur Laeticia Hallyday

« Toutes ces fois où on a dû se cacher… »

Deux mois après la mort de la star, un bras de fer commence au sein du clan Hallyday, bras de fer qui fait remonter à la surface toutes les rancoeurs. Dans une lettre ouverte publiée ce lundi 12 février, Laura Smet porte la première estocade et explique à demi-mot que Laeticia Hallyday l’empêchait de voir son père. « Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s’appeler » peut-on lire dans cette lettre posthume adressée à son père. Elle explique même qu’elle n’a pas pû dire au revoir à son papa : « Il m’est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa, le sais-tu au moins ? » accusant ainsi sa belle-mère d’avoir fait obstruction.

En 2013, dans son livre Dans mes yeux, Johnny Hallyday faisait déjà état des tensions entre les deux femmes : « Laura a fait quelques mensonges qui ont beaucoup ébranlé la famille, mais elle a fini par rétablir la vérité. Souvent, elle nous a montés les uns contre les autres mais quand, enfin, elle a été confrontée à notre demande commune de rétablir les choses, nous avons pu nous en sortir et l’aider aussi. Je pense qu’elle mentait à cause d’un mal-être. Je suis très reconnaissant à ma femme d’avoir supporté ces disputes montées artificiellement par Laura alors que ce n’était pas son enfant. C’était une preuve de grande bonté et d’intelligence de sa part ».

Pour autant, il est vrai que Johnny a été obligé de mentir à sa femme pour pouvoir voir sa fille comme l’expliquait Eric Le Bourhis, le biographe de Johnny, dans son livre Johnny, l’incroyable histoire continue : « À un moment, l’inimitié entre elles était telle que le chanteur devait presque inventer des rendez-vous fictifs pour voir sa fille en cachette ».