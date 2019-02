Les observateurs s’insurgent contre la déclaration de Wade

La mission conjointe d’observation électorale de la diaspora africaine et du groupe Europe-Afrique, s’insurge contre la déclaration de Me Abdoulaye Wade qui appelle à la résistance contre la bonne tenue de la Présidentielle du 24 Février 2019. Ces observateurs sont d’avis qu’il faut respecter le code électoral en menant la campagne dans la sérénité. Une délégation composée de 35 observateurs internationaux a été dépêchée.

L’invite de l’ancien Président de la République, Abdoulaye Wade, qui incite à la violence pour le report de la Présidentielle, n’est pas bien appréciée par la mission conjointe d’observation électorale de la diaspora africaine et du groupe Europe-Afrique. En conférence de presse, ladite mission appelle à l’apaisement et au respect du code électoral. « Nous ne sommes pas d’accord avec la déclaration de Abdoulaye Wade qui appelle à la résistance », dit le directeur zone-Europe de ladite mission. Le secrétaire permanent de cette mission, Jean Claude Konan, invite à une campagne civilisée, saine, non violente et apaisée, basée sur la promotion et la défense des différents programmes de société pour permettre aux électeurs de choisir un Président afin de mettre fin à ce scrutin, gage de paix et de stabilité. « Nous constatons que la campagne présidentielle du 1er tour se déroule dans le calme, la fraternité et dans une ambiance positive sans incidents majeurs et cela est une satisfaction pour notre mission », dit-il. A l’en croire, l’apaisement et la non-violence pourraient considérablement désarmer les esprits et contribuer à rétablir cette atmosphère calme et conviviale qui a toujours prévalu au Sénégal. « Nous invitions les candidats à accorder leur confiance au Ministre de l’Intérieur et au Directeur général des élections qui sont chargées d’organiser cette élection, à être ouverts à tous pour réponde aux normes internationales », indique-t-il.

En ce sens, la mission exhorte toute la classe politique, les candidats, à accepter dans le calme et la fraternité, le verdict des urnes qui traduiront la volonté souveraine du peuple sénégalais, et surtout d’éviter tout acte qui peut nuire à la paix et à la cohésion sociale. Dans cet appel, la presse n’a pas été omise. « Nous invitons les journalistes à être les relais d’informations justes, vraies et pacifiques, sans fanatisme, sans parti pris, ni passion pour participer à la consolidation de la paix, de la non-violence et de la tolérance », renchérit le secrétaire permanent de cette mission.

Une délégation composée de 35 observateurs internationaux, afin de suivre les différentes étapes du processus électoral, a été dépêchée. A l’endroit des électeurs, la mission les invite à retirer leurs cartes et à sortir massivement pour voter le 24 février. C’est dans ce sens que ces acteurs lancent un appel aux autorités compétentes afin qu’elles facilitent le déplacement des observateurs internationaux vers les régions éloignées du Sénégal.

Ngoya NDIAYE