OBSTACLES ET BLOCAGES DE TOUTES SORTES Report inévitable des législative

Et du côté du personnel administratif, on est pas mieux lotis. Les sous-préfectures se vident de leurs personnels. Le personnel a été réquisitionné pour travailler dans des commissions et certains sous-préfets sont aussi sur le qui-vive. Certains sont obligés de travailler la nuit. C’est infernal. Au même moment, ça grogne à tous les niveaux, on nous annonce un scandale de corruption en Guinée où les dirigeants de la Société Iris Corporation sont impliqués. Et le plus grave, c’est que l’enquête des autorités malaisienne serait même étendue à Dakar.

Il est annoncé dans le site guineenews que « le directeur général de la société malaisienne IRIS Corporation Bhd, Datuk Hamdan Hassan, et le directeur des opérations internationales, ont été arrêtés hier par la Commission anti-corruption de Malaisie (MACC) pour allégations de corruption et d’abus de pouvoir impliquant le contrat de fabrication de passeports électroniques de la République de Guinée ». En tout cas, au niveau de la société Iris, on affirme prendre ses distances avec les deux cadres impliqués et rassure sur la poursuite du contrat avec la Guinée.

Mais, ce qui inquiète, c’est que les implications sur le fonctionnement de la société ne peuvent pas ne pas être graves. Car, les comptes bancaires de Datuk Hamdan et de sa famille ont été gelés par les investigateurs malaisiens. Ce qui fait qu’il sera difficile pour Iris, d’honorer ses engagements, y compris dans d’autres pays comme le nôtre. Et pour combler le tout, on nous annonce une panne de la machine de confection des cartes, la seule qui existe.