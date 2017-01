Elle obtient les numéros de stars mondiales grâce à son nouvel iPhone

Sophie Highfield, une Britannique de 31 ans originaire d’Erdington, près de Birmingham, s’est offert il y a quelques mois un iPhone 5S dans une boutique de l’opérateur Three Mobile.Après avoir configuré son téléphone, Sophie y encode les numéros de sa famille et de ses amis. Rien à signaler jusqu’ici, donc.

Quelques mois plus tard, la jeune femme s’apprêtait à passer un coup de fil à sa mère lorsqu’elle s’est aperçue que sa liste de contacts avait sensiblement grossi. Après avoir pressé la touche « M » pour joindre sa mère, Sophie s’étonne de voir apparaitre de nombreuses autres « mamans » dans son carnet, comme elle l’ explique au journal britannique Metro.Interpellée, Sophie parcourt donc la liste de ses contacts et se rend compte qu’elle dispose des numéros de nombreuses célébrités mondiales, parmi lesquelles la chanteuse Adele, l’ex-Spice Girl Emma Bunton, le comédien David Walliams, le gourou de la mode Gok Wan ainsi que le champion olympique Greg Rutherford.

Probablement une faille dans Apple iCloud

Sophie contacte alors Apple mais l’entreprise est incapable de lui fournir une explication. « Le téléphone était neuf et n’avait donc jamais été utilisé auparavant », confirme Sophie. « Je ne comprends pas comment ces numéros (des « centaines », selon la jeune femme) sont apparus dans mes contacts », s’interroge-t-elle.L’opérateur Three Mobile a décliné toute responsabilité, avançant que l’iPhone était neuf. Selon les experts, une faille dans le service iCloud d’Apple serait à l’origine du problème. La firme de Cupertino n’a pas souhaité faire de commentaire.