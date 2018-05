ODD 4 éducation 2013: Le Sénégal invité à revoir l’orientation de son budget

La COSYDEP a procédé, hier, au lancement de la Semaine mondiale d’Action pour l’Education 2018 (SMAE), initiée par la Campagne mondiale pour l’Education (CME), sur le thème de la « responsabilisation à l’égard de l’ODD 4 » par la participation citoyenne. Une occasion pour le Coordonnateur national, M. Cheikh Mbow, de dire que le Sénégal doit revoir l’orientation de son budget réservé au secteur de l’éducation pour davantage prendre en charge les plus démunis et les accompagner, s’il veut être au rendez-vous de 2030.

« Nous sommes ici dans le cadre de La Semaine mondiale d’Action pour l’Education (SMAE), qui est une semaine consacrée dans tous les pays où la société civile se mobilise au tour d’un thème que nous avons retenu. Il est essentiel si nous voulons être au rendez-vous de 2030, il est important que les communautés puissent prendre leur place dans les espaces de dialogue, de concertation mais aussi en termes de d’interpellation des autorités. Et c’est dans ce cadre que la COSYDEP a eu déjà à initier des managers de centre de responsabilité à travers les 14 régions, parce que nous nous sommes convaincus que les changements véritables se feront autour des écoles et c’est pour cela que c’est déjà un exercice important », a déclaré Cheikh Mbow Coordonnateur national de la COSYDEP.

Selon lui, le Sénégal a beaucoup fait dans le domaine du financement et fait partie des pays champions en termes de volume financier investi. Maintenant, la question qui se pose en lien avec l’ODD 4, c’est la distribution et la répartition du budget. Le Sénégal gagnerait à revoir l’orientation de son budget réservé au secteur de l’éducation pour davantage prendre en charge les plus démunis et les accompagner », a-t-il fait savoir.

Birima Mangara, Ministre délégué chargé du Budget, de son coté, de souligner que le rôle de la société civile pour l’élaboration et le suivi de la politique économique est la mise en œuvre des réformes dans plusieurs domaines. « Le gouvernement et la société civile doivent travailler ensemble et bâtir un partenariat dynamique et fort pour s’assurer que personne ne soit laissé en rade. Il est nécessaire de disposer d’informations et de données de qualité désagrégées et facilement accessibles aux utilisateurs, conformément aux exigences de l’Agenda 2030 des Nations unies », a-t-il laissé entendre.

Par ailleurs, la Sg du Ministère de l’éducation Nationale Mme Khady Mbodj, a quant à elle noté que le Sénégal est véritablement engagé pour l’alignement par rapport aux ODD. « Nous avons été récemment à Nairobi pour partager avec les 54 Etats de l’Union africaine sur le niveau de mise en œuvre des ODD. C’est dans une dynamique de l’aligner à ces objectifs, l’agenda 2030 de l’Unesco et en rapport avec le Pse qui est notre référentiel. Donc, globalement, nous pouvons dire que le Sénégal est dans la bonne voix en termes de prise en compte de tous les objectifs à travers les différentes cibles pour le secteur de l’éducation », a-t-elle dit.

Pour la Sg, les principaux objectifs déclinés dans les ODD, c’est d’abord l’accès à une éducation primaire de qualité inclusive. « Je pense qu’à ce niveau, ça a même fait l’objet d’un objectif stratégique de notre Paquet, car des réalisations importantes sont faits en termes d’élargissement de l’accès, mais aussi il y a une politique d’inclusion qui voudrait prendre en charge tous les enfants qui sont exclus du système. Et dans c’est ce cadre que nous avons réalisé depuis plus d’un an, une étude globale au niveau de notre système pour voir tous ces enfants qui sont hors de notre système et de développement des stratégies pour l’enrôlement à travers des classes passerelles pour les faire revenir dans le système éducatif. Mais aussi pour certains qui ont déjà atteint un âge qui ne leur permet plus de revenir sur les bancs de l’école, de les orienter vers l’apprentissage à travers la formation professionnelle », a-t-elle expliqué. Et ajoute que le gouvernement compte aussi élargir les contrats de performance pour faire en sorte qu’au niveau central, qu’on puisse nous engager à une reddition des comptes pour une gestion des transformations qualitative nous poussant à une éducation de qualité.

Cependant, elle précise que dans les ODD, il y a cet objectif relatif à l’amélioration de l’accès et par rapport aux abris des provisoires. Le Chef de l’Etat Macky Sall a pris cette mesure d’éradication des abris provisoires, et dans trois ans. « Cela a démarré, je pense qu’on a déjà attribué 4 lots et nous sommes dans la mise en œuvre. Ce qui fait que d’ici deux ans, ces abris seront derrière nous, les travaux ont démarré et sont à 50% terminés», a-t-elle dit.

Khady Thiam COLY